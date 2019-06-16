شرطة كربلاء تنفذ عمليات احترازية امنية بالمحافظة

2019/06/16 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الاحد، عمليات احترازية امنية في المناطق الصحراوية المحاذية لمحافظتي بابل والانبار لضمان امن المدينة.وقالت القيادة في بيان، ان "تم اتخاذ التدابير الامنية والاحترازية التي من شأنها تعزيز الأمن وافشال كافة المخططات الاجرامية التي تستهدف امن المحافظة وتعزيز فوج طوارئ كربلاء الثالث القتالي وفقاً لتوجيهات قائد الشرطة وبالاشتراك مع الاجهزة الامنية والاستخباراتية نقاطه وكمائنه البشرية في عمق المناطق الصحراوية والقرى والأرياف وعلى طول الساتر الفاصل والمحاذي لمحافظة بابل شمالاً".

وأضاف، ان "تم تفتيش واسع للمنطقة والتأكد من موقف البدو الأمني، فضلا عن اتخاذ عدة إجراءات امنية ووقائية لإفشال مخططات الاعداء.

وتابع، ان "فوج طوارئ كربلاء الرابع القتالي وبالاشتراك مع الاجهزة الامنية نفذوا عمليات امنية واسعة في منطقة الحزام الاخضر والخط الاستراتيجي وعدة مناطق متفرقة وحسب الخطط الامنية الموضوعة له ضمن قاطع المسؤولية".

وأشار الى، ان "قوات امنية وعسكرية واستخباراتية مشتركة ضمن قاطع عين التمر قامت بعمليات وممارسات احترازية وقائية في عمق المناطق الصحراوية المحاذية لمحافظة الانبار وتعزيز القاطع بالموجود البشري واتخاذ اعلى درجات الحيطة والحذر لضمان سلامة الامن المجتمعي وديمومة المحافظة على الاستقرار الامني الذي تنعم به المحافظة حاليا".



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