بومبيو: لا نريد حربا مع ايران

2019/06/16 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأن الولايات المتحدة لا تريد حربا مع إيران، مؤكدا أن "الدبلوماسية مع طهران مستمرة".وقال إنه على الرغم من أن إيران مسؤولة "بلا شك" عن الهجمات التي استهدفت ناقلتين الأسبوع الماضي، إلا أن الولايات المتحدة لا تريد حربا مع طهران.

وأضاف بومبيو خلال مقابلة مع برنامج "فوكس نيوز صنداي"، أن الرئيس ترامب بذل كل ما في وسعه لتجنب الحرب.

وتابع قائلا إن واشنطن ستضمن حرية الملاحة عبر ممرات الشحن الحيوية.

وأفاد بأن "الولايات المتحدة ستتأكد من اتخاذ كل الإجراءات الضرورية، الدبلوماسية وغير الدبلوماسية لتحقيق تلك النتيجة".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن يوم الجمعة أنه جاهز لعقد مفاوضات مع إيران وقتما تكون مستعدة لذلك، رغم تحميله طهران مسؤولية الهجوم الأخير على ناقلتي النفط في خليج عمان.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، "نريد أن نعيدهم لطاولة التفاوض..



أنا مستعد عندما يكونوا مستعدين..



لست في عجلة".

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