2019/06/16 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحبطت قوة من اللواءين 313 و314 في الحشد الشعبي محاولة تسلل لعناصر داعش في منطقة المدرات المحاذية لعمليات شرق الأنبار.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , ان “قوة من اللواءين 313 و314 ضمن قيادة عمليات سامراء للحشد الشعبي أحبطت ليلة امس السبت محاولة تسلل لمجموعة إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإجرامي في منطقة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قوة من اللواءين 313 و314 تحبط محاولة تسلل لداعش في منطقة المدرات وكالة صدى الاعلام للانباء.

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