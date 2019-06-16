نائبة كردية تؤكد ايقاف نقل قيود المواطنين الى كركوك

2019/06/16 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت النائبة الماس فاضل عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني اليوم الاحد، ايقاف نقل قيود المواطنين من محافظات اخرى الى كركوك، لافتة الى ان وزارة الداخلية الاتحادية ردت بالايجاب على طلب تقدم به نواب كركوك.وقالت في بيان لها , ان نواب كركوك بضمنهم التركمان قدموا طلبا الى وزارة الداخلية حول ايقاف نقل قيود المواطنين من […]

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