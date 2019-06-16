مكتب ذي قار يقيم دورات تدريبية خاصة بمناسك الحج لذوي شهداء وجرحى الحشد

2019/06/16 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت هيئة الحشد الشعبي / مكتب ذي قار، الأحد، دورات تعليمية خاصة لذوي الشهداء والجرحى استعدادا لاداء مناسك حج بيت الله الحرام.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن أعداد المشمولين بلغ 109 مستفيدين وبواقع 105 من ذوي الشهداء و أربعة جرحى فقط وعلى نفقة الهيئة وحسب الاقدمية في تأريخ الاستشهاد بالنسبة لذوي

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