العدل الدولية ترفض دعوى إماراتية ضد قطر

2019/06/16 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

رفضت محكمة العدل الدولية في لاهاي طلبا تقدمت به الإمارات للمحكمة تطلب فيه اتخاذ إجراءات فورية ضد قطر في نزاع بينهما بشأن التمييز.

ورفض 15 قاضيا من قضاة المحكمة من أصل 16 طلب الإمارات لحمل قطر على رفع الحجب عن موقع إماراتي يسمح للقطريين المطرودين بطلب تصاريح من أجل العودة.

وترى ال...

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