2019/06/16 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنفرت الهندسة العسكرية للحشد الشعبي، كوادرها وجهودها لكري الانهر استعدادا للموسم الزراعي في محافظات الفرات الأوسط بعد توقف الزراعة لمدة أربع سنين في بعض المناطق.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن الهندسة العسكرية في هيئة الحشد الشعبي وبالتعاون مع وزارة الموارد المائية استنفرت كوادرها وآلياتها كافة من اجل كري الانهر استعدادا للموسم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هندسة الحشد تستنفر لكري الأنهر استعدادا للموسم الزراعي في محافظات الفرات الاوسط وكالة صدى الاعلام للانباء.

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