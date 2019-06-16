2019/06/16 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان و المنشآت عن المباشرة برفع الكتل الكونكريتيه من أمام مقر مديرية الشرطة وسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان .المديرية ذكرت في بيان وتلقته وكالة صدى بان رفع الصبات جاء انسجاماً مع توجيهات رئاسة الوزراء واستقرار الوضع الأمني في المحافظة عموماً جاءت بتضافر جهود إبطال شرطة ميسان والأجهزة الأمنية الساندة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رفع الحواجز الكونكريتيه من أمام مقر مديرية شرطة محافظة ميسان وكالة صدى الاعلام للانباء.

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