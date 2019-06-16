2019/06/16 | 19:32

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مجاناً..



مستشفى تابع لـ "مرقد ديني" بكربلاء يعالج طفل من مرض ولادي

النجف -

كلمة

قال والد الطفل، يوسف الذي يعاني من قصر ولادي في الأوتار

بمنطقة الساق إنه لجأ إلى مستشفى الكفيل التخصصي التابع للعتبة

العباسية لمعالجة ولده مجاناً بعد أن وجد أنها تكلف ٦٠٠٠ دولار خارج

العراق.

وأضاف مازن العيثاوي والد الطفل في حديث أورده الموقع الرسمي للعتبة

وتابعه موقع كلمة الإخباري أن "ولدي يعاني من

قصر في الاوتار، وبعد أن اصبح في الثانية من عمره، بدأنا بالمراجعات

عند الاطباء المختصين، ولكن لم نحصل على نتيجة إيجابية".

وتابع: "وبعد ان فتحت العتبة العباسية المقدسة ابوابها امامنا، جئنا

الى مستشفى الكفيل التخصصي، فقدموا لنا المساعدة الكبيرة، وحرصوا

بشكل كبير على توفير امهر الأطباء".

وأشار العيثاوي إلى أنه "بعد حضورنا الى المستشفى شاهدنا العناية

الكبيرة بالمريض من قبل الكادر، حيث وفروا لنا الراحة التامة، وبعد

ذلك تم استقطاب الطبيب الجراح المختص في جراحة الاطفال وهو من دولة

الهند، ويعتبر من اكفأ الاطباء في العالم، وأجريت العملية وتحقق

النجاح فيها بشكل كبير"، على حد قوله.

ولفت إلى أنه وقبل اللجوء الى مستشفى الكفيل "اجرينا مجموعة من

الاتصالات واطلعنا على تكاليف العمليات وجدنا انها تكلف اكثر من

(6000 دولار امريكي) في خارج العراق"، مؤكداً أنه "بفضل اصحاب الخير

وبركة هذا المستشفى المبارك الذي يحمل عطر المولى ابي الفضل العباس

(عليه السلام) وايضا اليد البيضاء التي مدت الينا من قبل ادارة

العتبة العباسية المقدسة متمثلة بسماحة السيد احمد الصافي (دام عزه)

المتولي الشرعي، اجريت العملية مجانا هنا، وليس هذا فحسب، بل تكفلت

المستشفى ايضا بتوفير العلاجات اللازمة للحالة"، على حد تعبيره.

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