2019/06/16 | 19:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



تحدثت مصادر سياسية مطلعة، الأحد، عن طرح أسماء عدد من رجال الدين البارزين، للمشاركة بصفة “فقيه&r...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بينهم شخصيتان مثيرتان للجدل.. مفاجأة مدوية بالتشكيلة المرتقبة لأعضاء الاتحادية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بينهم شخصيتان مثيرتان للجدل.. مفاجأة مدوية بالتشكيلة المرتقبة لأعضاء الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).