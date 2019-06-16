نجم يد الشرطة يغادر إلى الهند لتلقي العلاج

2019/06/16 | 19:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..يغادر نجم نادي الشرطة لكرة اليد علي عدنان، الاحد ، الى دولة الهند لاجراء عملية جراحية.وقال عدنان لـ / المعلومة/ “ساغادر يوم غد إلى دولة الهند وذلك لإجراء عملية في الكتف من جراء إصابة سابقة حدثت لي”.واوضح بالقول، “شاركت في أغلب مباريات الموسم الفائت وانا اعاني من الاصابة أو تحت تأثير […]

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