آرسنال يقفل الباب في وجه ميلان

2019/06/16 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وأكدت صحيفة “أس” الإسبانية نقلاً عن قناة “سكاي إيطاليا”، أن نادي آرسنال الإنجليزي لن يقبل أي عروض بخصوص الدولي الأوروجواياني لوكاس توريرا الذي يبلغ من العمر 23 عاماً، وذلك بعد ظهوره الجيد هذا الموسم.وأشارت إلى أن النادي اللندني آرسنال يعلم بإهتمام نادي ميلان الإيطالي بخدمات لوكاس توريرات لاعب وسط الفريق، ولكن إدارة الجانزر لا تنوى نهائياً في التخلي عنه حتى ولو على الأقل هذا الصيف.وكان قد علق الأوروجواياني لوكاس توريرا على رحيله من نادي آرسنال الإنجليزي هذا الصيف قائلاً: ” أشياء كثيرة أستمتع بها في إنجلترا”، وهو ما يؤكد على رغبته في البقاء.يذكر أن لوكاس توريرا قد انتقل إلى نادي آرسنال الإنجليزي في الصيف الماضي من نادي سامبدوريا الإيطالي، وأبهر الجميع بالمستوى الرائع الذي قدمه في موسمه الأول ببطولة البريميرليج.انتهى

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