2019/06/16 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل مركز كمرك بوابةالبصرة يوم أمس السبت ايراداً يومياً تجاوز المليار وربع المليار دينار في سلسلة من الأنجازات التي تحققها المراكز الكمركية في موانىء البصرة كان اخرها تحقيق كمرك ام قصر الشمالي ايرادا يومي في الجمعة الماضية تجاوز فيه المليار دينار يأتي هذا في خضم التحديات وانعدام أبسط متطلبات العمل الكمركي في المنافذ الحدودية .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك:كمرك بوابة البصرة يلتحق بأم قصر الشمالي ويتجاوز حاجز المليار دينار ويعيد إصدار زيوت محركات مخالفة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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