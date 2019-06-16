اختراع غريب..

2019/06/16 | 19:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

يعاني الكثير من الناس من الأمراض القلبية، دون أن يدركوا ذلك، وهو الأمر الذي دفع معهد تكنولوجي لابتكار "كرسي مرحاض" قادر على إخبار

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