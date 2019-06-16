هل مطهر اليدين أفضل من الصابون؟

2019/06/16 | 19:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشفت خبيرة طبية من جامعة مينيسوتا الأمريكية، بأن غسل اليدين يزيل الجراثيم والبكتيريا، ولا يقتلها مباشرة، فعند غسل اليدين بالصابون، يتم إزالة الأوساخ

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