القبض على 4 قيادات قاتلوا القوات الأمنية في نينوى

2019/06/16 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاحد، إلقاء القبض على 4 من قيادات داعش الإرهابي في محافظة كركوك.

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