تركيا: قتل 76 مسلحاً من PKK شمالي العراق منذ انطلاق عملية المخلب

2019/06/16 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، قتل 76 مسلحاً من حزب العمال الكردستاني (PKK) شمالي العراق، منذ انطلاق العملية العسكرية "المخلب" أواخر الشهر الماضي.

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