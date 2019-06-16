إيراد مركز جمرك بوابة البصرة يتجاوز المليار دينار يومياً

2019/06/16 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الاحد، تجاوز إيراد مركز جمرك بوابة البصرة المليار وربع المليار دينار يومياً.

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