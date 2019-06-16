ذي قار تصرف 80 مليار دينار من مستحقات فلاحي الحنطة

2019/06/16 | 19:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلنت محافظة ذي قار، الأحد، عن صرف اكثر من 80 مليار دينار من مستحقات الحنطة المسوقة لفلاحي المحافظة، مبينا ان الحنطة المسوقة بلغت أكثر من 205 الف طن.وقال نائب المحافظ عادل الدخيلي لـ/المعلومة/ إن “محافظة ذي قار انتهت من تسويق جميع محصول الحنطة بعموم ذي قار بتسويق اكثر من 205 الف […]

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