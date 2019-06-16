قانونية النجف تدعو الى موقف صارم من السلطة التنفيذية والمسؤولين والقيادات الامنية بسبب تردي الوضع الامني و التربوي

2019/06/16 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس كتلة الوفاء في مجلس محافظة النجف رئيس اللجنة القانونية في المجلس حسين العيساوي،رئيس واعضاء مجلس النجف الى تحمل مسؤوليتهم في الدفاع عن حقوق ابناء المحافظة وممارسة واجباتهم الرقابية تجاه السلطة التنفيذية في المحافظة، مهددا باللجوء الى المحكمة المختصة في حال عدم مصادقة الحكومة الاتحادية على قرارات المجلس المتعلقة باختيار قائد للشرطة .وقال […]

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