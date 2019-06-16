شاهد .. رفض سياسي وشعبي لمحاولات واشنطن بالتدخل في شؤون العراق

2019/06/16 | 20:00

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رفض سياسي وشعبي لمحاولات واشنطن بالتدخل في شؤون العراق

محاولات واشنطن للتخلص من الحشدِ الشعبي تأتي ضمن إطار مساعي تدخلها

في الشؤون الداخلية للعراق والتأثير على العملية السياسية وإثارة

الأزمات بما يحقق مصالحها ...

تقرير : ماهر ميرزا

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