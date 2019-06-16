2019/06/16 | 20:03

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نواب من كركوك: نجم الدين كريم تمرد على القضاء العراقي

بغداد -

كلمة

عد نواب عرب كركوك، عودة المحافظ الاسبق نجم الدين كريم الى

اربيل "تمرد" على القضاء العراقي.

وذكر بيان لمكتبه، حصل موقع كلمة الإخباري على

نسخة منه "تفاجأ الجميع من خبر استقبال رئيس اقليم كردستان العراق

للمطلوب للقضاء العراقي محافظ كركوك الاسبق نجم الدين كريم والمتهم

بملفات فساد كبيرة، اضافة الى اقحامه محافظة كركوك بمشاكل لا تعد

ولا تحصى ومنها اشرافه على تهديم عدد كبير من دور المواطنين العرب

وكذلك اكثر من 130 قرية عربية وناحية، وتعامله العنصري مع مواطني

محافظة كركوك وبالاخص المواطنين العرب".

واضاف" لا يمكن ان ننسى كيف حرض مواطني كركوك على محاربة قواتنا

الاتحادية عندما دخلت الى المحافظة في 16/10/2017 واخر جريمة هو

تسميته قبل اشهر قليلة القوات الحكومية بالقوات المحتلة وانه يجب شن

حرب لاخراجها من كركوك".

وتابع" اننا نواب المكون العربي اذ نطالب مجلس القضاء الاعلى بتفعيل

مذكرات القبض الصادرة بحق المتهم نجم الدين كريم فاننا في الوقت

نفسه نطالب الحكومة العراقية ان لا ترتضي لنفسها ممارسة دور المتفرج

فهذا لا يليق بحكومة تمثل الشعب العراقي، وسننتظر الايام القادمة

وما ستفعله الحكومة العراقية لالقاء القبض على المتهم اعلاه وبعكسه

فان الحكومة تكون قد اعلنت عن موت المجلس الاعلى لمكافحة الفساد

والا ما قيمة هذا المجلس مع الحرية التي يمتلكها الفاسدون".

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