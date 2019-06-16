الفتح يطالب كردستان العراق بتسليم محافظ كركوك السابق

2019/06/16 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب عن تحالف الفتح محمد كريم البلداوي، الاحد، الاجهزة الامنية في منطقة كردستان العراق لتسليم جميع المطلوبين للقضاء الاتحادي ومن بينهم محافظ كر...

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