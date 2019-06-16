حماس تدعو لتفعيل المقاومة الشعبية والاشتباك مع الكيان الصهيوني رفضاً لورشة البحرين

2019/06/16 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال إن على الشعب الفلسطيني "رفض مؤتمر البحرين بتفعيل المقاومة الشعبية وأدواتها عند نقاط الاحتكاك مع العدو والحواجز والطرق الاستيطانية"، كما طالب فلسطينيي المهجر بتنظيم فعاليات شعبية ونخبوية للتعبير عن رفض "مؤتمر البحرين" و"صفقة القرن".وفي نفس السياق، طلب الحية من الأطراف الدولية مقاطعة مؤتمر البحرين "حتى لا تكون شريكة في التنكر لحقوق شعبنا".وكانت حركة حماس قد عبرت عن استهجانها لإعلان بعض الدول العربية موافقتها على المشاركة في ورشة البحرين، مؤكدة أن ذلك "يتناقض مع الموقف الفلسطيني الموحد الرافض لهذه الورشة والمشاركة فيها، كونها إحدى خطوات تنفيذ صفقة القرن التي ستؤدي في النهاية إلى تصفية القضية الفلسطينية".وأعلنت عدة دول عربية نيتها المشاركة في المؤتمر الاقتصادي بالبحرين، بينها السعودية والإمارات ومصر، بينما أعلن العراق ولبنان عدم مشاركتهما.ومن المتوقع أن تكشف واشنطن يومي 25 و26 حزيران الجاري في "مؤتمر البحرين"، عن الشق الاقتصادي لما سمي بـ "صفقة القرن" التي صاغها جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره، والتي يرفضها الشعب الفلسطيني.انتهى.ص.هـ.ح.

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