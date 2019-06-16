هاتريك شكور يمنح النفط فوزا كبيرا على الطلبة بالدوري الممتاز

2019/06/16 | 20:04

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بغداد اليوم

حقق فريق النفط اليوم اليوم الاحد، فوزا كبيرا على الطلبة وصل الى 4-1، في لقاء جرى ضمن منافسات الجولة...





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