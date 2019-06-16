English | كوردى

أزمة السكن.. مقترحات برلمانية للتخفيف من حدتها


أزمة السكن.. مقترحات برلمانية للتخفيف من حدتها
2019/06/16 | 20:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

سومر نيوز: بغداد..

أنهى مجلس النواب، السبت، مناقشة تقرير معالجة أزمة السكن، مع نية لعرض مشروع قانون العشوائيات على جدول ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( أزمة السكن.. مقترحات برلمانية للتخفيف من حدتها) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( أزمة السكن.. مقترحات برلمانية للتخفيف من حدتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).

كامل التفاصيل في: سومر نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا