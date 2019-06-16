2019/06/16 | 20:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
أزمة السكن.. مقترحات برلمانية للتخفيف من حدتها) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
أنهى مجلس النواب، السبت، مناقشة تقرير معالجة أزمة السكن، مع نية لعرض مشروع قانون العشوائيات على جدول ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
أزمة السكن.. مقترحات برلمانية للتخفيف من حدتها) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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