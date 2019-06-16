أزمة السكن.. مقترحات برلمانية للتخفيف من حدتها

2019/06/16 | 20:06

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سومر نيوز: بغداد..



أنهى مجلس النواب، السبت، مناقشة تقرير معالجة أزمة السكن، مع نية لعرض مشروع قانون العشوائيات على جدول ...

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