بعد لقاء البارزاني..العرب يطالبون بتفعيل مذكرة اعتقال محافظ كركوك السابق

2019/06/16 | 20:06

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بغداد:سومر نيوز

طالب نواب المكون العربي عن محافظة كركوك، الاحد، القضاء العراقي بتفعيل مذكرات القبض بحق محافظ كركوك السا...

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