2019/06/16 | 20:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، الاحد، بتشكيل خلية دائمة الانعقاد خاصة بالطاقة الكهربائية، فيما اكد ضرورة التعاون وتجاوز المناطقية وتوفير بيئة استثمارية سليمة في جميع المحافظات.واكد عبدالمهدي، خلال ترؤسه اليوم الاجتماع الثالث للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، في بيان تلقت السومرية نيوز، على “ضرورة التعاون وتوفير البيئة السليمة والآمنة والمستقرة للإستثمارات وتجاوز المناطقية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عادل عبد المهدي يوجه بتشكيل خلية دائمة الانعقاد خاصة بالطاقة الكهربائية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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