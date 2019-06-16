نائب يعلن جمع تواقيع لتحويل المحاضرين الى عقود

2019/06/16 | 20:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن النائب صادق مدلول السلطاني، الاحد، عن جمع تواقيع لتحويل المحاضرين لعقود وزارية، مؤكداً خروج تظاهرات بهذا الشأن اليوم.وقال السلطاني في حديث لـ السومرية نيوز واطلعت عليه وكالة صدى، إن “هناك تظاهرات خرجت اليوم تخص الاجراء اليوميين في المدارس الذين يعملون مجاناً”.وأضاف السلطاني “جمعت 53 توقيعاً لتحوليهم الى عقود اسوة باقرانهم حسب قرار

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