مباحثات عراقية صينية لانضمام بغداد الى “طريق الحرير”

2019/06/16 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزيرالنقل عبد الله لعيبي ، اليوم الاحد ، سعي بغداد الجاد في الانضمام الى طريق الحزام الاقتصادي “طريق الحريرالصيني” ، مبينا ان العراق يمتلك

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