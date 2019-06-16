تحالف الصدر يطالب باستضافة عبد المهدي وافراد حكومته كافة

2019/06/16 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت كتلة “سائرون” المدعومة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم السبت وبشكل ملزم الى حضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وكابينته الحكومية الى مجلس النواب لتبيان مراحل الانجاز في البرنامج الحكومي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده في الحنانة بالنجف مساء اليوم السبت رئيس تحالف سائرون حسن العاقولي، ورئيس كتلة الاصلاح والاعمار النيابية صباح الساعدي ، وسكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي والنائب ماجد التميمي والنائب انعام الخزاعي.

وقال العاقولي في المؤتمر “بعد المتابعة والمراقبة وعدم تغيير الكثير من الواقع الخدمي والأمني والاقتصادي والفشل في خلق فرص عمل للقضاء على البطالة في البرنامج الذي تعهدت به امام الشعب العراقي” وأضاف” نجد لزاما علينا دعوة رئيس مجلس الوزراء وكابينته الحكومية الى الحضور الى مجلس النواب من اجل تقديم تقرير مفصل وكامل عن نسب الانجاز البرنامج الحكومي وشرح ما هي المعوقات التي حالت دون تنفيذه”.

وتابع ان “أعضاء كتلة تحالف سائرون ماضون في تقديم طلب استضافة رئيس مجلس الوزراء والكابينة الحكومية للحضور الى مجلس النواب لتقديم واقع تنفيذ البرنامج الحكومي وبشرح تفصيلي وواقعي مبني على الارقام الدقيقة”.

وأكد العاقولي” لقد التزمت الحكومة أمام مجلس النواب في الجلسة الاولى من الفصل التشريعي الثاني بتقديم ملفات الفساد التي تعهدت بها من خلال محاكمة كبار الفاسدين سراق المال العام من خلال الاربعين ملف الموضوعة امام المجلس الاعلى لمكافحة الفساد لذا فاننا نشير الى ضرورة اطلاع الشعب العراقي على اجراءات مكافحة الفساد من الجهات الرئاسية وعلى رأسها هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومجلس مكافحة الفساد”.

الى ذلك قال رئيس كتلة الاصلاح والاعمار النيابية صباح الساعدي ان “تنفيذ البرنامج الحكومي من اولويات الحكومة ، فيما يتعلق بالمعارضة النيابية للحكومة مجلس النواب سوءا كان معارضاً سواء كان في السلطة او لم يكن فيها يجب ان يمارس دوره ، مجلس النواب دوره تشريعي”.

واستدرك القول ان “ملفات مكافحة الفساد وتقديم الخدمات والمستويات الامنية والاقتصادية والاجتماعية ضرورة ملحة يجب ان تلتزم بها الحكومة ، ولا حصانة لحكومة ولا وزارة تكون فاشلة ولا تقدم الخدمات، ونحن ندعو رئيس الحكومة وكابينته الى تقديم تقريره ، ونحن لدينا تقريرنا الخاص وتشخيصنا وبالتالي لا بد من الاطلاع على تقرير الحكومة ونقاطع المعلومات عند ذلك لكل حادث حديث”.

من جهته قال سكرتير الحزب الشيوعي رائد فهمي في كلمته ” نحن في كل الاحوال اتينا للحكومة من اجل تحقيق اصلاحات عميقة”.

واردف بالقول ان “الوزارات الامنية يجب توليها من قبل عناصر امنية مهنية ذات مواصفات ممكن ان تحرز الثقة لجميع المواطنين وقادرة على ادارة هذه المفاصل المهمة”.

وزاد فهمي بالقول ان “(سائرون) تؤكد انه حان الوقت وينبغي الانتهاء من هذا الملف ، كما ستكون سائرون مساعدة لانهاء هذا الملف بشرط على ان يتبوأ هذه المواقع عناصر وشخصيات يتمتعون بالمعلومات التي تم ذكرها”.

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قد اعلن في وقت سابق من اليوم ان جدول الاعمال الجلسات المقبلة سيتضمن التصويت على استكمال الكابينة الوزارية وانهاء العمل بالوكالة والدرجات الخاصة لغاية نهاية الفصل التشريعي.

ورفع مجلس النواب جلسته الى يوم ٢٢-٦ – 2019 الساعة ١١ صباحاً.

وكان البرلمان العراقي قد صوت في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على منح الثقة لـ14 وزيرا بحكومة عبد المهدي.

ولاتزال 3 حقائب في حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي شاغرة رغم مرور اكثر من 6 أشهر على تشكيل الحكومة، وهي الدفاع والداخلية والعدل.

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