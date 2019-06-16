صافرة عراقية تضبط مواجهة يابانية خالصة بدوري ابطال أسيا

2019/06/16 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… أعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، الاحد، عن طاقم تحكيم مباريات دور ربع النهائي بدوري ابطال اسيا.وقال الحكم العراقي الدولي علي صباح لـ / المعلومة/ ان “الاتحاد الاسيوي، كلفني بقيادة مباراة هيورشيما الياباني امام مواطنه كاشيما، ضمن دور ال16 من دوري ابطال اسيا”.واوضح ان “الكادر المساعد سيتألف من حيدر عبد الحسن […]

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