بالصور.. رابطة المصارف الخاصة تقدم تصميماً جديداً لساحة الفردوس

2019/06/16 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، اليوم الأحد، أن الدائرة الهندسية للرابطة قدمت تصميماً لساحة الفردوس وسط بغداد من أجل المباشرة بإعادة تأهيلها تحت اشراف أمانة بغداد وبرعاية البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة العراقية وبتمويل من قبل صندوق المبادرات المجتمعية "تمكين".

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