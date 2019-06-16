بعد توقف الزراعة لأربع سنين.. هندسة الحشد تستنفر لكري الأنهر استعدادا للموسم الزراعي (صور)

2019/06/16 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنفرت الهندسة العسكرية للحشد الشعبي، كوادرها وجهودها لكري الانهر استعدادا للموسم الزراعي في محافظات الفرات الأوسط بعد توقف الزراعة لمدة أربع سنين في بعض المناطق.وقال موفدنا، إن الهندسة العسكرية في هيئة الحشد الشعبي وبالتعاون مع وزارة الموارد المائية استنفرت كوادرها وآلياتها كافة من اجل كري الانهر استعدادا للموسم الزراعي في محافظات الفرات الأوسط، مبينا ...

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