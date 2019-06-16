الغانمي يتفقد امرلي ويؤكد للاجهزة الامنية هناك : لا أحد فوق القانون

2019/06/16 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [صلاح الدين-اين]تفقد رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي، اليوم الأحد، قضاء آمرلي للوقوف والاطلاع على أخر المستجدات الأمنية هناك يرافقه معاونه للعمليات نائب قائد العمليات المشتركة وعدد من ضباط هيئة الركن.

وذكر بيان لوزارة الدفاع، تلقت وكالة كل العراق الاخبارية [اين] نسخة منه، انه" فور وصوله عقد اجتماع ضم قائد شرطة محافظة صلاح الدين وقائم المقام وكالة وممثلي الأجهزة الأمنية والاستخبارية والحشد الشعبي في القضاء والذي استهل بكلمة لرئيس الأركان قائلاً [قضاء آمرلي قضاء الصمود والبطولات والتأريخ سيجل بطولات أهالي آمرلي في سجل العراق الحديث]".واضاف" بعدها استمع الغانمي إلى الإيجاز الذي قدمه قائم المقام وكالة وقائد شرطة صلاح الدين حول الوضع الأمني في القضاء, حيث وجه الأجهزة الأمنية بأن يكون التنسيق على أعلى المستويات لفرض الأمن وعدم السماح لأي شخص بزعزعة أمن واستقرار آمرلي".وشدد الغانمي علة" ضرورة ان يأخذ القضاء مجراه ضد المطلوبين وأن لا يكون أحد فوق القانون، موجهاً كافة الأجهزة الأمنية بأن لا يسمحوا للخلافات العشائرية أن تلقي بظلالها على الوضع الأمني في القضاء بالإضافة إلى الحفاظ على الأمن المجتمعي لان امن المواطن وممتلكاته من مسؤوليتنا".

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