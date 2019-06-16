2019/06/16 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ خطوة برس عقد عدد من أهالي محافظة البصرة مؤتمرا صحفيا، اليوم الأحد، قالوا فيه إن تظاهرات ستنطلق يوم الخميس 20 حزيران الحالي في المحافظة من أجل عدد من المطالب.ورفع المؤتمرون شعار “البصرة تكمل الثورة”، في إشارة الى حركة الاحتجاج الواسعة التي شهدتها المحافظة في صيف العام الماضي.وقالوا إن أبرز المطالب تجميد عمل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بصريون يتحدثون عن “إكمال الثورة” ويحددون موعدا لذلك وكالة خطوة برس.

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