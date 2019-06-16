الإعلام الأمني يعلن اعتقال أربعة قياديين بـ”داعش” في كركوك

2019/06/16 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، اعتقال أربعة قياديين بتنظيم “داعش” في محافظة كركوك.وقالت الخلية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “بجهود استخباراتية ومتابعة ميدانية، ألقت قوة من وكالة الاستخبارات القبض على ٤ من قيادات عصابات داعش، كان لهم دور في التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية ضد قواتنا الأمنية والبيشمركة

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