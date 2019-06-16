نواب المكون العربي: عودة محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم المتهم بملفات فساد كبيرة تعد تمردا على القضاء العراقي

2019/06/16 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عد نواب المكون العربي، عودة محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم المتهم بملفات فساد كبيرة تمردا على القضاء العراقي.وقال النواب في بيان” تفاجأ الجميع من خبر استقبال رئيس اقليم كردستان العراق للمطلوب للقضاء العراقي محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم والمتهم بملفات فساد كبيرة اضافة الى اقحامه محافظة كركوك بمشاكل لا تعد ولا تحصى […]

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