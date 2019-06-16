النفط يعمق جراح الطلبة في ممتاز الكرة

2019/06/16 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص عمق فريق النفط، جراح مضيفه الطلبة، بتغلبه عليه باربعة اهداف لهدف في المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي ضمن لقاءات الجولة 12 من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.وتمكن اللاعب فرحان شكور من تسجيل ثلاثة اهداف في الدقائق 2 و10 و76، ثم وليد كريم، مسجلا الهدف الرابع في الدقيقة 18.[…]

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