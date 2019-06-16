بالفيديز والصور حريق مخازن اسلحة حشد وليد الكعبة بدور الستمية في مصفى بيجي وداعش الارهابي يتبنى

2019/06/16 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسائر تنظيم وليد الكعبة الحشد الشعبي بأنفجار مخزن الاسلحة في حي الـ600 دار ، قرب مصفى بيجي : 4 سيارات محملة بالرشاشات 1 سياره اسعاف 1 شفل.وافادت انباء ان طائرة مسيرة هي من قصفت المخازن فيما ذكرت اخرى مسؤولية داعش الارهابي ♦️(1)خسائر ميليشيا وليد الكعبة بأنفجار مخزن الاسلحة في حي الـ600 دار ، قرب...

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