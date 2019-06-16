مواقف في بغداد واخرى في النجف .. هل تنجو حكومة عبد المهدي من عاصفة المعارضة السياسية..؟

2019/06/16 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص: يس عراق تشير المعطيات السياسية في ظل تزاحم المواقف واصطفافها في خندق المعارضة للحكومة العراقية برئاسة عادل عبد المهدي الى وجود تغييرات ربما ستقلب او ترسم شكل المشهد العراقي من جديد.مواقف في بغداد واخرى في النجف ليست صدفة قد تجعل حكومة عبد المهدي أمام “حصار سياسي” يصادر أي دعم قدمته له كتل سياسية […]

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