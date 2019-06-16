القضاء يصدر مذكرة قبض بحق الياسري على خلفية تهديده لمقتدى الصدر

2019/06/16 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أصدر

مجلس القضاء الاعلى، الاحد، مذكرة قبض بحق المدعو “أبو اسد الياسري” على

خلفية تهديده لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وجاء

في الوثيقة الصادرة من القضاء بتاريخ اليوم حصل عليها “النور نيوز” الى أعضاء الضبط

القضائي وافراد الشرطة، انكم مأذونون بالقبض على المتهم (نوفل عبد المحسن خلف غانم

الياسري)، واحضاره امامنا في الحال لكونه متهما بالشكوى المقدمة ضده في (مكتب التحقيق

القضائي، باب الشيخ)”.

وطالب

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت سابق من يوم الثلاثاء المصادف (3 حزيران

2019)، نوفل الياسري الذي نشر تغريدات “تسيء” للصدر بالحضور الى الحنانة

في النجف، داعيا الى الكف عن تهديده.

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