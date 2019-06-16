2019/06/16 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع ملحق مقارن للمصطلحات الإعلامية تشكل النصوص التي بين يدي القارئ مقدمة منهجية ومهنية لكل مهتم بتأسيس مشروع إعلامي حديث، فهي بوابة لكل زملائنا الصحفيين العراقيين بشكل خاص، لأنها ترسم حدود الالتزام والجدية في إرساء أسس صحيحة لمؤسسات جديدة.الهدف النهائي من هذه النصوص هو التمهيد لبناء صحافة عراقية محترفة لا ترتكز على تمويل حكومي ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنظيم وإدارة المؤسسات الإعلامية الحديثة) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنظيم وإدارة المؤسسات الإعلامية الحديثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).