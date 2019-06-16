باللون والتشكيل.. حسين البلدواي يكشف خفايا تجلياته

2019/06/16 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فهد الصكر حينما يتسرع الفنان بعمله يحس وكأنه ينفجر، واذ تتدفق كل مشاعره، وتناقضاته، افلتت منه، واتخذت اشكالا أخرى، بل لا أشكال لها على وجه التحديد، فارغة ولا لون لها ولا حياة بعيدة عنه وعن مساحته! هنا كتب الفنان التشكيلي حسين البلداوي عن معرضه الموسوم “تجليات لونية لخفايا الروح” والذي أفتتحه وكيل وزارة الثقافة والسياحة ...

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