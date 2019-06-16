ملكة جمال الفلبين تفتخر بأصلها العربي

2019/06/16 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد – وكالات: أعربت ملكة جمال الفلبين غازيني غانادوس عن امتنانها لكل من والدها وأمها وكشفت جنسية والدها العربية والتي قالت إن جيناته كانت سبب نجاحها.ونقل موقع “فيل ستار”، عن ملكة جمال الفلبين غازيني غانادوس وصفها لوالديها بإنهما “الملاكان الحرسان لها”.وكشفت غانادوس جنسية والدها التي قالت إنه فلسطيني، ولم تقابله قط، ووصفته ...

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