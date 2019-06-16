نواب عرب يصفون عودة محافظ كركوك “بالتمرد على القضاء”

2019/06/16 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ وصف نواب عرب عودة محافظة كركوك نجم الدين كريم بالتمرد على القضاء العراقي”.وذكروا في بيان مشترك ان ” الجميع تفاجأ من خبر استقبال رئيس اقليم كردستان العراق للمطلوب للقضاء العراقي محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم والمتهم بملفات فساد كبيرة اضافة الى اقحامه محافظة كركوك بمشاكل لا تعد ولا تحصى ومنها اشرافه على تهديم عدد كبير من دور المواطنين العرب وكذلك اكثر من 130 قرية عربية وناحية وايضا تعامله العنصري مع مواطني محافظة كركوك وبالاخص المواطنين العرب”.

وأضاف البيان “لا يمكن ان ننسى كيف حرض مواطني كركوك على محاربة قواتنا الاتحادية عندما دخلت الى المحافظة في 16/10/2017 واخر جريمة هو تسميته قبل اشهر قليلة القوات الحكومية بالقوات المحتلة وانه يجب شن حرب لاخراجها من كركوك”.

وبين اننا “نواب المكون العربي اذا نطالب مجلس القضاء الاعلى بتفعيل مذكرات القبض الصادرة بحق المتهم نجم الدين كريم فاننا في الوقت نفسه نطالب الحكومة العراقية ان لا ترتضي لنفسها ممارسة دور المتفرج فهذا لا يليق بحكومة تمثل الشعب العراقي وسننتظر الايام القادمة وما ستفعله الحكومة العراقية لالقاء القبض على المتهم اعلاه وبعكسه فان الحكومة تكون قد اعلنت عن موت المجلس الاعلى لمكافحة الفساد والا ما قيمة هذا المجلس مع الحرية التي يمتلكها الفاسدون”.

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