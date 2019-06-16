2019/06/16 | 20:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية، اليوم الاحد، عن تمديد الدوام الرسمي في جميع دوائر الجوازات في بغداد والمحافظات.وقالت المديرية في بيـان، إن "الدوام الرسمي في جميع دوائر الجوازات في بغداد والمحافظات سيمدد ليكون من ٨ الثامنة صباحا ولغاية ٦ السادسة مساء".

وأضافت، أن "هذا الاجراء يأتي لتسهيل الاجراءات على المواطنين، ولغرض السيطرة على الزخم الذي تشهده مديرية شؤون الجوازات، وليتم انجاز أكبر عدد من معاملات المراجعين".



انتهى/ ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجوازات تمدد ساعات الدوام في دوائرها في بغداد والمحافظات) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجوازات تمدد ساعات الدوام في دوائرها في بغداد والمحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).