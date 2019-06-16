صحة ميسان تكمل إجراءات احتساب مخصصات المهن الصحية

2019/06/16 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير قسم الأمور الإدارية والمالية والقانونية في دائرة صحة ميسان تحسين عليوي حسين، عن أكمال إجراءات احتساب زيادة مخصصات المهن الصحية وإرسالها الى محافظة ميسان.وقال عليوي لـ “العهد نيوز” واطلعت عليه وكالة صدى، انه “سيتم مفاتحة وزارة المالية لغرض تخصيص مبالغ الزيادة وحسب القوائم المرفقة والمستند الى قرار مجلس الوزارء”.واضاف، ان “صحة

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