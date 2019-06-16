برشلونة يسعى للتخلص من 7 لاعبين

2019/06/16 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تخطط إدارة نادي برشلونة للتخلص من مجموعة من اللاعبين خلال الأسبوعين المقبلين، لحاجتها لـ65 مليون يورو، من أجل تحقيق توازن في ميزانية الفريق قبل نهاية السنة المالية الحالية.وترتكز خطة الفريق “الكتالوني”، على الاستغناء عن اللاعبين الذين وافقوا على الرحيل، والذين لا يريدهم المدير الفني أرنستو فالفيردي في صفوف “البلوغرنا” الموسم المقبل.وتشمل […]

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