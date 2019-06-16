اجتماع مشترك لرئاسـة البرلمان وقادة الكتل مع مفوضية الانتخابات غدا الاثنيـن

2019/06/16 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت رئاسة مجلس النواب بعقد إجتماع مشترك يوم غد الاثنين بحضور المفوضية العليا للأنتخابات ورؤساء وممثلي الكتل النيابية لتدراس التعديلات المقترحة على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 12 لسنة 2018 .

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